وزير السياحة: قرارات السعودية تصبّ في مصلحة وطننا

A + A -

شكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في بيان، للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ممثلة بسفيرها في لبنان الدكتور وليد بخاري، قرارها "السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة، من دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة"، بحسب تغريدة للسفير بخاري.

واعتبر نصار أن "ليس بمستغرب على السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين أن تتخذ قرارات تصب في مصلحة وطننا".

وكان نصار ناشد عبر مقابلته التلفزيونية الأخيرة قيادة المملكة لاتخاذ قرار بالسماح للبنانيين بالقدوم إلى لبنان من دون قضاء مدة 14 يوما خارجه قبل دخول المملكة.