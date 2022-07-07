تقدير عسكريّ خاطئ منع الإسرائيلي من الردّ !

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ هناك تقديراً خاطئاً لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بشأن ما يدور في رأس حزب الله، وذلك بعد "إطلاقه 4 مسيرات في اتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش".

وأكد المراسل العسكري في موقع "والاه"، أمير بوحبوط، أنّ "محاولة الجيش الإسرائيلي لتبريد الساحة الشمالية لم تنجح"، وتابع أنه "في أحيان معينة هذا يبدو أيضاً كتقديرٍ خاطئ لشعبة الاستخبارات العسكرية بشأن ما يدور في رأس حزب الله الذي أطلق 4 مسيرات، وربما أكثر، بأسبوع من أجل نقل رسائل إلى إسرائيل. ما ستكون الخطوة المقبلة؟".

وفي السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنّ القرار الإسرائيلي بعدم الرد على المسيّرات التي أطلقها حزب الله يحتمل أنّ يكون مرتبطاً بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة الأسبوع المقبل، أو ربما "بسبب حقيقة أنّ إسرائيل أيضاً مردوعة من قوة حزب الله".

ذكرت الصحيفة أنّ "إسرائيل إذا لم تردّ بشكلٍ واضح، فإنّ الاختبار سيكون اختبار النتيجة، بمعنى، هل سيواصل حزب الله محاولات إطلاق طائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل بعد أن أسقط الجيش الإسرائيلي أربع مسيرات أطلقها خلال يومين".

وأضافت أنه "يجدر الانتباه في هذا المجال إلى الانتقاد الاستثنائي والعلني في الأيام الماضية لحزب الله من جانب جهات رسمية في لبنان، بعد إطلاق المسيّرات"، مشيرةً إلى أنّ "يوم الاثنين الماضي التقى رئيس الحكومة المؤقتة في لبنان نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب من أجل مناقشة إطلاق المسيرات باتجاه منطقة المساحة البحرية المتنازع عليها على حد تعبيرهما".

بدورها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، عبر "تويتر" إنّ "رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست علّق على ما نشرته الإذاعة الإسرائيلية هذا الصباح" قائلاً: "لو كنا نحن أخفينا الأمر، عندها هم كانوا سينشرون ذلك. هذا ارتقاء تدريجي من قبل حزب الله".

هذا وأكد قائد منظومة الدفاع الجوي السابق، العميد في الاحتياط تسفيكا حايموفيتش، أنّ "حقيقة تهديدات حزب الله لم تبدأ يوم السبت أو الأربعاء من الأسبوع الماضي. لمن نسي، فقط قبل 4 أشهر كانت هناك طائرة لحزب الله داخل أراضي إسرائيل وبقيت حوالي ساعة ووصلت إلى مقربة من منطقة طبريا، ولذلك هذه حالة واحدة من حالات كثيرة".

وفي ما يخص موضوع استعدادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتهديدٍ من هذا النوع، قال: "لا شك في أنّ العنصر الذي يحمل سيناريو سرب من الطائرات بدون طيار يساوي قيمة صلية من 100 صاروخ تمّ إطلاقهم من مصدر غريب نحو إسرائيل. هذا سيناريو ليس غريباً ولا خيالياً بالنسبة لنا، ولقد اختبرنا ذلك خلال عملية حارس الأسوار بصليات من 100 صاروخ بنفس الوقت موجهين نحو مستوطنة واحدة، وهذا سيناريو منطقي لا يمكن استبعاده من الاحتمالات".

وبينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن اعتراض مسيّرة رابعة، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنّ وزارة الطاقة الإسرائيلية مارست ضغوطاً لمنع نشر أخبار عن المسيرات التي أطلقها حزب الله بسبب مصالح اقتصادية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم السبت، إطلاق 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل "كاريش"، وذلك في مهمّات استطلاعية، مؤكدةً أنّ "المسيّرات أنجزت المهمة المطلوبة، وأوصلت الرسالة".

من جانبه، قال موقع "والاه" الإسرائيلي إنّ "سلاح الجو واجه صعوبة في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أُطلقت نحو منصة كاريش السبت"، مشيراً إلى أنّ "المقاتلين لم يلاحظوا إطلاق طائرة مسيّرة أخرى نحو المنصة"، والتي جرى إسقاطها بإطلاق صاروخ "باراك" من سفينة تابعة للبحرية.