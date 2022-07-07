living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القرم زار مركز ليبان بوست في المطار: لا مصلحة في تمديد عقدها وإطلاق مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة قريبا

7
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 زار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، يرافقه المدير العام للبريد في الوزارة محمد يوسف، ظهر اليوم، المركز الرئيسي لشركة "ليبان بوست" في مطار رفيق الحريري الدولي، وعقد اجتماعا مع مديرها العام أنطوني لورفنغ ومديرين في الشركة، اطلع خلاله على كيفية ادارة هذا القطاع ومراحل عمل الشركة والخدمات التي تقدمها.

كما بحث القرم في شؤون تتعلّق بشركة "ليبان بوست" وبالعقد المشغّل لها، مؤكدا أنه "لم يعد للدولة ولا لليبان بوست من مصلحة في تمديد العقد"، مشيرا الى انه سيعمل على "اعداد دفتر شروط للمزايدة العالمية لاعمال وتشغيل القطاع البريدي في لبنان، على أن تطلق قريبا مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة بالتنسيق مع إدارة المناقصات".

ولفت الى أن "مزايدة البريد ستتم في أسرع وقت بعد توفر الاعتمادات اللازمة وسلوكها المراحل وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

وكانت جولة لوزير الاتصالات في أرجاء مبنى "ليبان بوست"، متفقدا المكاتب والأقسام ومطلعا على سير العمل فيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout