القرم زار مركز ليبان بوست في المطار: لا مصلحة في تمديد عقدها وإطلاق مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة قريبا

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زار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، يرافقه المدير العام للبريد في الوزارة محمد يوسف، ظهر اليوم، المركز الرئيسي لشركة "ليبان بوست" في مطار رفيق الحريري الدولي، وعقد اجتماعا مع مديرها العام أنطوني لورفنغ ومديرين في الشركة، اطلع خلاله على كيفية ادارة هذا القطاع ومراحل عمل الشركة والخدمات التي تقدمها.

كما بحث القرم في شؤون تتعلّق بشركة "ليبان بوست" وبالعقد المشغّل لها، مؤكدا أنه "لم يعد للدولة ولا لليبان بوست من مصلحة في تمديد العقد"، مشيرا الى انه سيعمل على "اعداد دفتر شروط للمزايدة العالمية لاعمال وتشغيل القطاع البريدي في لبنان، على أن تطلق قريبا مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة بالتنسيق مع إدارة المناقصات".

ولفت الى أن "مزايدة البريد ستتم في أسرع وقت بعد توفر الاعتمادات اللازمة وسلوكها المراحل وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

وكانت جولة لوزير الاتصالات في أرجاء مبنى "ليبان بوست"، متفقدا المكاتب والأقسام ومطلعا على سير العمل فيها.