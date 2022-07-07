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اعلنت شركة “تاتش” في بيان، انه “على أثر صدور فواتير خطوطها الثابتة لشهر حزيران وإرسالها لزبائنها، يهم شركة تاتش توضيح ما يلي:

– إن فاتورة الخط الثابت تتألف عادة من قسمين رئيسيين بالإضافة إلى احتساب الضرائب: قسم يتعلق برسوم الاشتراك الشهري والاشتراك عن الخدمات لكل شهر جديد، وقسم آخر يتعلق بالاتصالات والبيانات المستهلكة في الشهر السابق.

– يتم احتساب الاشتراك الشهري والاشتراك بأي خدمة أخرى بشكل مسبق في الفاتورة التي تصدر إما في الأول من كل شهر أو في منتصفه، مع الإشارة إلى أن العقد الموقع بين الشركة والزبون يشير إلى الدفع المسبق للاشتراكات.

– على صعيد فاتورة شهر حزيران، احتسبت الاتصالات والبيانات المستهلكة على سعر صرف 1514.5 ل.ل.، فيما احتسبت الاشتراكات عن شهر تموز بحسب التعرفة الجديدة المخفّضة على سعر منصة صيرفة.

وعليه، تؤكد شركة تاتش أنها لم تعدّل في نظام فوترتها بل جل ما باشرت به هو تطبيق تعرفة الاتصالات والبيانات الجديدة على صعيد الاشتراكات عن شهر تموز، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر في 20 أيار 2022 والذي حدّد 1 تموز 2022 موعد البدء بتطبيق التعرفة الجديدة”.