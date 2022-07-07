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الرئيس عون تبلغ من ممثل شركة الفاريز ومارسال انها بدأت عملها بعد جمع الداتا والمستندات المطلوبة

وشدد على ان المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة

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رئيس الجمهورية اكد خلال استقباله وزير المال ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وممثل الشركة

ان اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي اصرّ عليه قد وضعت

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اطلع المدير الإقليمي لشركة "الفاريز ومارسال" السيد جايمس دانيال، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق.

واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة "الفاريز ومارسال". واكد خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير المال يوسف خليل، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم، والسيد دانيال، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ان اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي اصرّ عليه لاكثر من سنتين و3 اشهر، قد وضعت، ما يعني ان المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وان المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة.

وتم خلال اللقاء، عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي، وشدد رئيس الجمهورية على ان تمسكه بهذه المسألة انما ينطلق من حرصه على احقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الاموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى اكثر من سنتين.

وابدى الرئيس عون اطمئنانه الى ان مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعلياً ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان الموضوع اخذ وقتاً اكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، الا انه في النهاية وصلت الأمور الى حيث يجب ان تكون.