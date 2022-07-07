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إجراء طارىء يعدّل جدول رحلات للـ"MEA"!

7
JULY
2022
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 7 الى 10 تموز 2022 وذلك بسبب إجراء طارىء خارج عن إرادتها.

وعرضت الرحلات المعدلة وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.

الخميس7 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*

اسطنبول ME267 18:35 20:30 اسطنبول ME268 21:30 23:25
لارنكا ME271 14:15 14:55 لارنكا ME272 15:35 16:20
بغداد ME322 14:05 15:35 بغداد ME323 16:35 18:10
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الجمعة 8 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*
جدة ME364 10:30 13:00 جدة ME365 14:00 16:25
الرياض ME424 03:45 06:05 الرياض ME425 07:05 09:30
لارنكا ME261 19:55 20:35 لارنكا ME262 21:15 22:00
لارنكا ME281 23:00 23:40 لارنكا ME1282 00:20 01:05
كوبنهاغن ME225 19:25 22:35 كوبنهاغن ME226 23:35 04:35
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

السبت 9 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*
دبي ME430 03:05 07:20 دبي ME431 08:50 11:10
القاهرة ME306 22:50 23:10 القاهرة ME1307 00:10 02:25
بغداد ME322 21:25 22:55 بغداد ME323 23:55 01:30
الدوحة ME436 15:50 18:35 الدوحة ME437 19:35 22:30
اسطنبول ME265 05:35 07:30 اسطنبول ME266 08:30 10:25
اسطنبول ME269 20:40 22:35 اسطنبول ME270 23:35 01:30
اسطنبول ME267 20:35 22:30 اسطنبول ME268 23:30 01:25
اسطنبول ME1265 02:50 04:45 اسطنبول ME1266 05:45 07:40
أثينا ME251 11:20 13:15 أثينا ME252 14:15 16:00
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الأحد 10 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*
أثينا ME253 19:55 21:50 أثينا ME254 22:50 00:35
اسطنبول ME265 06:10 08:05 اسطنبول ME266 09:05 11:00
لارنكا ME271 05:35 06:15 لارنكا ME272 06:55 07:40
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة الموقع الالكتروني: www.mea.com.lb.

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