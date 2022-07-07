لجنة الشباب برئاسة ابي رميا تبحث في ايجاد فرص عمل للشباب

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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وخصص الاجتماع لمناقشة وثيقة السياسة الشبابية، وهي وثيقة اقرها عام 2012 منتدى الشباب الذي يضم منتديات شبابية وممثلين للهيئات الشبابية من كل الاحزاب والتيارات التنظيمية السياسية اللبنانية. وشرح ابي رميا انه في 2016، قامت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة، بإعادة النظر في هذه الوثيقة ووضعت توصيات تصب في هموم الشباب اللبناني وهواجسه.

واعلن ابي رميا انه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل لتحديد اولويات وثيقة السياسة الشبابية وبالتحديد مواضيع لها علاقة بالحياة اليومية للشباب في لبنان بينها البطاقة الشبابية، توفير فرص عمل للشباب عبر تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام. واكد ابي رميا متابعة الموضوع في اجتماعات دورية تهدف للاجابة عن مطلب الشباب اللبناني في ايجاد فرص عمل.