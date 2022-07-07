رئيس الهيئات الاقتصادية: نسعى لجمع توقيع 10 نواب لتقديم إقتراح قانون

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غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على تويتر، قائلا: نسعى لجمع توقيع 10 نواب لتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لفصل رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت عن مشروع الموازنة وإقرار جباية هذه الرسوم بالدولار النقدي".

واعتبر أن إستمرار خسارة الخزينة نحو 700 ألف دولار يوميا جريمة موصوفة، فيما موظفي المطار والقطاع العام أَولى بها لتحسين أوضاعهم.



نسعى لجمع توقيع 10 نواب لتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لفصل رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت عن مشروع الموازنة وإقرار جباية هذه الرسوم بالدولار النقدي.

إن إستمرار خسارة الخزينة نحو 700 ألف دولار يوميا جريمة موصوفة، فيما موظفي المطار والقطاع العام أَولى بها لتحسين أوضاعهم.