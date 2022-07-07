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عصابة سرقة منازل بواسطة التسلّق والكسر والخلع في قبضة الأمن

7
JULY
2022
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: بتاريخ 11-5-2022، أحيل الى مفرزة الجديدة القضائيّة في وِحدة الشّرطة القضائيّة محضر تحقيق من مخفر بكفيا في وِحدة الدّرك الإقليمي بادعاء إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها في بيت شباب، بواسطة التّسلّق والكسر والخلع.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ تحديد هويّة الأشخاص المشاركين في السّرقة وأماكنهم.

بتاريخ 28-6-2022 دهمت إحدى دوريّات المفرزة مكان إقامتهما في ورشة بناء قيد الإنشاء في بلدة قرنة الحمرا حيث تمكّنت من توقيف كلّ من السّوريّيَن، ح. ح. (مواليد عام 2004)، ع. خ. (مواليد عام 2000)، وبتفتيشهما والورشة، عُثر في غرفة الأوّل على كميّة من حشيشة الكيف تُقَدَّر بـ /300/ غ، وأغراض مسروقة خاصّة بالمدّعية.

وبالتاريخ ذاته، تسلّمت المفرزة، المدعو: - ذ. م. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة) كانت إحدى دوريّات شعبة المعلومات قد أوقفته للاشتباه فيه بالمشاركة في السّرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة منزل المدّعية ومنازل أخرى، إضافةً إلى سرقة دراجة آليّة، وذلك بالاشتراك مع كلٍّ من، ن. ر. (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، أ. م. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)، س. ر. (مواليد عام 1993، لبناني الجنسيّة)، وأن المسروقات موجودة في منزل (أ. م.).

بتاريخ 29-6-2022، دهمت دوريّة من المفرزة منزل الأخير في محلّة الفنار- الزعيترية، حيث أوقفته وضبطت أغراضًا مسروقة من منازل في بلدتَي بيت شباب، والقنيطرة. كذلك، وبالتاريخ ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة المشتبه فيه: (ن. ر.) في بلدة بيت شباب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات السّرقة من داخل المنازل بواسطة التسلّق، والكسر والخلع، كما اعترفوا بتعاطي حشيشة الكيف. كذلك تبيّن أنّ إقاماتهم منتهية الصلاحية. وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (س. ر.) -المتواري عن الأنظار- بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

 

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