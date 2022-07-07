بوشكيان: كل مبادرة هدفها الإنماء مرحب بها

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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّ، "كل مبادرة مهما كان حجمها هدفها الإنماء والخدمة العامة والتطوير والتحسين، هي مبادرة مشكورة ومرحب بها، بخاصة إذا وُظّفت من أجل المجتمع الأهلي، ونُفّذت بواسطة فكرِ الشباب المحلي وعطاءاتهم وخبراتهم المصقولة بالتدريبِ والتأهيل".



وتحدّث بوشكيان خلال حفل إطلاق "مشروع المسارات السياحية السبعة" الذي أطلقته بلدية زحلة المعلّقة وتعنايل برعاية وزير السياحة وليد نصار وبإدارة الإعلامية دانيال خياط، بهدف تعزيز وتنشيط السياحة المحلية لإبراز مميزات زحلة التراثية، الأثرية، الدينية، والمازة الزحلاوية، في حضور ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب وأعضاء المجلس البلدي والأدلاء السياحيين الجدد.



وأضاف، "هذه الخطوة السياحية بالتنسيق بين بلدية زحلة والمنظمات الدولية المانحة وبمظلة وزارة السياحة وبتمويل من صندوق مايوركي للتعاون، مهمة جدًا لمجموعة الشباب الذين تطوعوا وأعطوا وقتهم وعلمَهم وثقافتَهم لمواكبة المجموعات السياحية الزائرة لمدينة زحلة والقضاء والتواقة إلى التعرف على تاريخها وحضارتِها وميزتها. إنني أثمن التفاني والرقي الذي يتحلى به شبابنا المتفاني في حبِّه لمدينته وبالتالي لبيئته واهله وأصدقائه ومعارفه".

ولفت بوشكيان إلى أنّ، "عملهم القيادي يتطلب سعة معرفة وإطلاع وثقافة تاريخية ومعاصرة. كما يساعد عملهم بجذب السياح نحو المدينة التي تُعتبر أصلًا من أهمِّ المواقع السياحية البقاعية واللبنانية، بوجود أبنائها الأصيلين والمضيافين والمحافطين على علاقات الودّ والجيرة والإلفة مع الجيرة في المدن والبلدات والقرى المتاخمة لزحلة".



ورأى أنّ، "هذا هو لبنان الإنفتاح بصيغته الفريدة، لبنان العيش المشترك. لذلك دعاه قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني لبنان الرسالة وملتقى الحضارات ومختبرًا لتعايش الأديان السماوية".



وتابع، "يهمني أن أشيد أمامكم بالجهود التي يبذلها رئيس البلدية الصديق العزيز المهندس أسعد زغيب والأصدقاء أعضاء المجلس البلدي للإبقاء على الرونق والتألق الذي تتحلى به زحلة عروسة البقاع. كما أوجه تحية باسمي وباسم الحاضرين الى أهل القطاع السياحي الذين حركوا الإقتصاد".



وختم مرحّبًا "بالحضور في مدينة العرايش، وبالمنظمات غير الحكومية التي تدعم برامج تنموية وتدريبية متخصصة تفيد المجتمع".



بدوره، أشار رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب أن البلدية "استطاعت تدريب أدلاء سياحيين يعرفون تاريخ المدينة ولدينا مهرجاناتنا التي خصصناها للشباب والأولاد. كما أن زحلة اشتهرت بين مجموعة الدولة gastronomic وصولًا إلى الخمارات لتصنيع العرق والنبيذ والسياحة، وهذا المشروع يُغطّي معظم أنواع السياحة ويُلبّي كل الإهتمامات والفئات والأعمار ويتكيف مع كل الميزانيات وأوقات الزيارة أو الإقامة في زحلة".



وتابع، "أهمية هذا المشروع بالسياحة الداخلية الذي يلقي الضوء على مدينة زحلة التي تختزن حقبات تاريخية لذلك كانت فكرة تدريب إدلاء سياحيين لمساعدة السياح بالتنقل بين شوارع المدينة وأزقّتها وجرودها وكرومها ومتنزهاتها".



وأضاف، "تتميز زحلة بكرومها ووسطها السياحي والتجاري وأبنيتها التراثية وسياحتها الدينية الاسلامية المسيحية، كل هذه هي من ضمن مشروع تنمية السياحة المحلية، وهو مشروع خطط له الشركاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المكتب التقني لبلديات لبنان، لجنة البلديات واتحاد البلديات الممول من صندوق مايوركي للتعاون، الذي يقوم على تخطيط مسارات سياحية تشمل كل النطاق البلدي الزحلي من المعلقة للكرك لوادي العرايش إلى تعنايل".



وأكّدت مديرة المشروع الإعلامية دانيال خياط أنّ، "المشروع يقوم على توسعة الاماكن السياحية عبر تصميم مسارات تغطي كامل النطاق البلدي. والهدف منه هو تعزيز وتنشيط السياحة المحلية لابراز مميزات زحلة، ويخلق فرص عمل من خلال تدريب إدلاء محليين يقومون بالتسويق لهذه المسارات لمرافقة السواح على هذه المسارات، ويخلقون نشاطات على صعيد المجتمع المحلي".