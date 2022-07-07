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كأس آسيا للرجال في كرة السلة: لبنان يستهل مبارياته الأربعاء المقبل ضد الفيليبين

7
JULY
2022
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بعدما أنجز مهمته الأولى بنجاح بتصدرّه المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس
العالم بكرة السلة بعد انتهاء النوافذ الثلاث في الدور الأول،سيستهل منتخب لبنان
للرجال مبارياته في كأس آسيا -2022، التي تستضيفها أندونيسيا بين 12 و24 تموز
الجاري ، بخوض مباراته الأولى ضمن المجموعة الرابعة مع نظيره الفيليبيني
الأربعاء 13 تموز الجاري عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت على ان
يلتقي نظيره النيوزيلندي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 15 الجاري
بتوقيت بيروت ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة
بتوقيت بيروت من صباح الأحد 17 تموز الجاري.
والجدير ذكره أن مفارقة يجب التوقّف عندها وهي ان لبنان سيواجه في الدور الأول
بكأس آسيا المنتخبات عينها اي نيوزيلندا والفيليبين والهند والتي سيواجهها في النافذة
الرابعة والخامسة والسادسة ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس العالم وهو أمر
يجب التوقّف عنده.
وفي قراءة لبرنامج البطولة القارية تنطلق البطولة في 12 الجاري ويُختتم الدور
الأول في 17 تموز على ان تتأهل المنتخبات الأربع التي احتلت المركز الأول في
المجموعات الأربع مباشرة الى الدور ربع النهائي .وستخوض المنتخبات التي تحتل
المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة الدور الثاني المؤهل الى الدور ربع النهائي
في 18 و19 الجاري.وسيقام الدور ربع النهائي في 20 و21 الجاري مع يوم راحة
في 22 الجاري على ان تقام مباراتا الدور نصف النهائي في 23 الجاري والمباراة
النهائية في 24 تموز.

4 مجموعات

يشارك في كأس آسيا 16 منتخباً قسموا الى 4 مجموعات كالآتي:
-المجموعة الأولى: السعودية،الأردن، أوستراليا(حاملة اللقب في النسخة الأخيرة
التي جرت في لبنان عام 2017) واندونيسيا.
-المجموعة الثانية:الصين تايبه،الصين،كوريا الجنوبية والبحرين.
-المجموعة الثالثة:ايران،اليابان،كازاخستان وسوريا.
-المجموعة الرابعة:لبنان،نيوزيلندا،الفيليبين والهند.
يلاحظ ان خمسة منتخبات عربية تشارك في كأس آسيا وهي اضافة الى لبنان كل من
السعودية والاردن والبحرين وسوريا.
وسبق للبنان أن تأهل الى نهائيات القارة الأكبر في العالم بفوزه في المباريات الست
التي خاضها في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي ضمّته مع العراق والهند
والبحرين ومن دون اي خسارة ومحققاً العلامة الكاملة(12 نقطة).

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