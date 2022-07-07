اجتماع اقتصادي مالي شامل في المجلس النيابي بدعوة من بوصعب

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عقد اليوم في مجلس النواب اجتماعاً بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين .

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدد من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني ، اضافةً الى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية تمهيداً لوضع تقريراً استشارياً بنهاية اللقاءات بهدف تسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف السادة النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة.

وفي نهاية الاجتماع تمنّى نائب رئيس مجلس النواب على الحاضرين وضع الملاحظات على مواد مشروع القانون ليتم مناقشتها في الجلسة المقبلة .