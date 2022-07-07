الرئيس عون اطلع على معانات الرياضيين في لبنان من أبي رميا وسلامة

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بحث الرئيس عون مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، ومستشار رئيس

الجمهورية للشؤون الرياضية والشبابية السيد جهاد سلامة، شؤوناً رياضية والواقع الرياضي العام،

والإنجازات التي يحققها اللاعبون اللبنانيون من مختلف الفئات العمرية، في مختلف الرياضات.

واطلع النائب ابي رميا والسيد سلامة رئيس الجمهورية على المعاناة التي يعاني منها عدد من اللاعبين الذين

يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على جوازات سفر لتمكينهم من المشاركة في استحقاقات ودورات

ومنافسات رياضية خارج لبنان، وعرضا إمكانية تخصيص الامن العام مكتباً خاصاً لتسهيل استحصال

الاتحادات والأندية الرياضية على جوازات سفر للاعبين المنتمين اليها.

وابدى الرئيس عون اهتمامه بهذا الملف، ومتابعة كل ما يسمح للاعبين بإزالة هذه العقبة لتأمين التمثيل اللبناني

في المحافل الرياضية الخارجية.