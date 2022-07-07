نتائج الامتحانات الرسمية المهنية اقتربت... اليكم التوقيت

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أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري اصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية –الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.

وجاء في بيان الإعلان عن النتائج "حيث أنّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات المذكورة آنفاً قد انتهت،وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين أعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة - المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية - التأهيلية الفنية التحضيرية – الثانوية المهنية – امتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة يوم الخميس الواقع فيه 7 تموز 2022 في تمام الساعة الخامسة عصراً.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com