الرئيس عون بحث مع وزير الدفاع شؤوناً امنية وسبل تحسين أوضاع العسكريين

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون

العسكريين، إضافة الى الواقع الرياضي الذي تعيشه الاتحادات والأندية واللاعبون اللبنانيون.



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وعرض معه الأوضاع

الأمنية العامة في البلاد، وملفات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، إضافة الى مواضيع ترتبط بحاجات العسكريين

والظروف التي يعيشونها، والسبل الكفيلة بالتخفيف من الصعوبات التي يواجهونها بفعل الازمة التي يمرّ بها

لبنان.

وابلغ الرئيس عون الوزير سليم، وجوب القيام بكل ما يلزم من اجل التخفيف من معاناة العسكريين، خصوصاً

وانهم يقومون بواجبهم كاملاً، حفاظاً على الاستقرار والأمن في البلاد.



