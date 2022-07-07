لهذا السبب لا يمكن تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على الجوازات نفسها...

ردّت المديرية العامة للامن العام على بعض الطروحات التي ترِد على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تدعو إلى تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية، على هذه الجوازات نفسها، وذكّرت بأنه لا يمكن السير بهذا الإجراء للأسباب التالية:

"-إن المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO- الملحق رقم ٩ للإتفاقية العالمية للطيران المدني -البند ٣- الفقرة ٣.٤، لا تجيز إطلاقاً للدول الأعضاء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على نفس هذه الجوازات أو القيام بأي تعديل على تاريخ إنتهاء الصلاحية.

-إن إجراء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية سيعرّض حتماً حاملي مثل هذه الجوازات إلى مشاكل في المطارات خلال سفرهم، وأيضاً في البلدان التي يقيمون فيها وصولاً إلى عدم إمكانية تجديد إقاماتهم".