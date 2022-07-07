اليكم موعد عودة معمل دير عمار الى الخدمة...

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أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه "سيتم المباشرة في إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 07/07/2022، وذلك من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة العيد المبارك".

على أن يصار بعد انقضاء تلك الفترة، إلى إعادة تعديل الخطة الإنتاجية، بما يتجانس مع الخزين المتبقي لديها في حينه من مادة الغاز أويل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، تجنباً للوقوع في العتمة الشاملة في لبنان، والاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...)، وذلك لحين وصول وتفريغ شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز 2022، والبدء من ثم باستخدام تلك الكميات مساء يوم الخميس الواقع فيه 28/07/2022 على أقرب تقدير.