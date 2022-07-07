بلورة خطة العودة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً... هذا ما كشفه شرف الدين

A + A -

اعلن وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان خلال زيارته لسوريا سيلتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال لصحيفة "الشرق الاوسط" إن المحادثات "تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم"، مؤكداً أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد الاضحى.

وقال شرف الدين إن دمشق "أعلنت عن استعدادها للمساعدة بتنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن". وأشار إلى أن خطة العودة "تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من ملاحقات أمنية".

أما بشأن ملف المساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان تواصل مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وطلب منه دعم المفوضية للعائدين داخل الأراضي السورية، لكن "السيد إيتو أجاب بأن الدول المانحة ترفض ذلك"، وأضاف شرف الدين "بناء على ذلك، نقوم بترتيبات ثنائية مع الدولة السورية لتأمين عودة تدريجية على أن توفر الدولة السورية الخدمات للعائدين".