حرص سوري على عودة النازحين... شرط ماذا؟

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في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن بلاده جديّة في التعاون مع الجانب اللبناني شرط أن تكون هذه المفاوضات رسمية ومن دولة إلى دولة، بهدف إعادة السوريين إلى بلادهم “لأننا نعي أن هذا الأمر فوق طاقة تحمّل لبنان”، لافتاً إلى أن بعض القوى اللبنانية تتأثر بالضغوط الخارجية وتحاول منع إقامة العلاقات الرفيعة المستوى بين البلدين. لكنه يلمس في المقابل وجود رغبة لدى الكثيرين في تعاون جديّ بين الطرفين وتنسيق غير موارب.

ويشدّد في حديثه لـ”الأخبار” على أن الكلام بأن الأمن السوري سيلاحق النازحين “كلام غير مسؤول”، وأكبر دليل على ذلك هو واقع النازحين الذين عادوا إلى ديارهم ولم يتم توقيف حتى من حمل السلاح في وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف من في حقه دعاوى مدنية وجنائية ولا سيّما الذين ثبتت عليهم جرائم القتل”.