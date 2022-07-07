الجمهورية: ميقاتي لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها...الثابت الأساس هو "تحرير" الطاقة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بحسب ما يكشف المطلعون، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لن يتراجع عن المعايير التي حدّدها في تشكيلته الوزارية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وانتزع فيها وزارة الطاقة من يد التيار الوطني الحر.



ويوضح هؤلاء، أنّ الرئيس المكلّف، لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، وإسنادها لوزير غير محسوب من قريب او بعيد على «التيار الوطني الحر».

وباب البحث مفتوح هنا للتعديل، ولكن ليس على قاعدة استبدال وزير بوزير من الفريق نفسه، بل على قاعدة الاتفاق بين الشريكين على اسم وزير للطاقة من خارج التيار.