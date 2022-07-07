عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تموز 2022

الأخبار: أميركا - السعوديّة: الصفقة غير ناجزة
الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين
إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي
مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء؟
الديار: تقارير مُخيفة عن انتشار المخدّرات وارتفاع مُعدّلات الطلاق والفلتان... ودعوات للعصيان المدني
عون: نتائج الترسيم أيجابيّة بوساطة أميركيّة... حركة ميقاتي «بلا بركة...» والبخاري: لا مُساعدات
دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني... ومرسوم التجنيس أواخر آب
نداء الوطن: لبنان دخل مخاض الـ"BLACK OUT": بروفا أولى لـ"السواد الأعظم"
الحكومة "فاصل ونواصل": "دعاية عونية" للترسيم والغاز!
اللواء: الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري
الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»
البناء: «المسيَّرات» تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل «العسكريّة الإسرائيليّة» في حماية الاستخراج / عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا الى تفاهم مع الأميركيين / ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم
النهار: الانهيار الخدماتي يسابق انسداد الأزمة الحكومية
الجمهورية: التمسك بالمعايير يقابل برفض الإمتيازات
ولادة صعبة لشرق أوسط جديد
l'orient le jour: Les dessous de l’aide du Qatar à l’armée libanaise