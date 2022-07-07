عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تموز 2022

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الأخبار: أميركا - السعوديّة: الصفقة غير ناجزة

الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين



إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي



مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء؟





الديار: تقارير مُخيفة عن انتشار المخدّرات وارتفاع مُعدّلات الطلاق والفلتان... ودعوات للعصيان المدني

عون: نتائج الترسيم أيجابيّة بوساطة أميركيّة... حركة ميقاتي «بلا بركة...» والبخاري: لا مُساعدات

دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني... ومرسوم التجنيس أواخر آب

نداء الوطن: لبنان دخل مخاض الـ"BLACK OUT": بروفا أولى لـ"السواد الأعظم"

الحكومة "فاصل ونواصل": "دعاية عونية" للترسيم والغاز!

اللواء: الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري

الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»





البناء: «المسيَّرات» تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل «العسكريّة الإسرائيليّة» في حماية الاستخراج / عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا الى تفاهم مع الأميركيين / ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم



النهار: الانهيار الخدماتي يسابق انسداد الأزمة الحكومية

الجمهورية: التمسك بالمعايير يقابل برفض الإمتيازات

ولادة صعبة لشرق أوسط جديد



l'orient le jour: Les dessous de l’aide du Qatar à l’armée libanaise