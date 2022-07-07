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عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تموز 2022

7
JULY
2022
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 الأخبار: أميركا - السعوديّة: الصفقة غير ناجزة

الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين

إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي

مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء؟

 

 

 

الديار: تقارير مُخيفة عن انتشار المخدّرات وارتفاع مُعدّلات الطلاق والفلتان... ودعوات للعصيان المدني
عون: نتائج الترسيم أيجابيّة بوساطة أميركيّة... حركة ميقاتي «بلا بركة...» والبخاري: لا مُساعدات
دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني... ومرسوم التجنيس أواخر آب

 

 

 

 

نداء الوطن: لبنان دخل مخاض الـ"BLACK OUT": بروفا أولى لـ"السواد الأعظم"
الحكومة "فاصل ونواصل": "دعاية عونية" للترسيم والغاز!

 

 

 

اللواء: الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري
الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»

 

 



البناء: «المسيَّرات» تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل «العسكريّة الإسرائيليّة» في حماية الاستخراج / عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا الى تفاهم مع الأميركيين / ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم 

 

 

 


النهار: الانهيار الخدماتي يسابق انسداد الأزمة الحكومية

 

 

 

الجمهورية: التمسك بالمعايير يقابل برفض الإمتيازات

ولادة صعبة لشرق أوسط جديد

 

 

 


l'orient le jour: Les dessous de l’aide du Qatar à l’armée libanaise

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