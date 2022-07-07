أسرار الصحف ليوم الخميس 7 تموز 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تسبب اتصال فرنسيّ بمرجع حكوميّ حمل اعترافاً إسرائيلياً بما حققته الطائرات المسيَّرة للمقاومة فوق منصة بحر عكا وطلباً أوروبياً بالتدخل مع المقاومة لصياغة هدنة بحرية بتحوّل المرجع الحكوميّ الى موقع التساؤل والدهشة بعدما كان يتهيّأ للتذكير بموقفه المستنكر لعملية المقاومة، لأنها أضرت بالمفاوضات.



خفايا

قال مرجع سياسي إن التباس الفرق بين وقوف المقاومة وراء الدولة في ملف ترسيم الحدود النابع من رفض المقاومة الاعتراف بحدود لكيان الاحتلال ودعوات وقوف المقاومة وراء الدولة في مواجهتها مع الاحتلال والنابع من سعي لتقييد المقاومة جعل وقوفها الذاتيّ يبدو استجابة لدعواتهم وعلامة ضعف بالتالي.

اللواء: أسرار

همس

لم يتوقع وزير سابق حصول أي تقدّم في ما يخص إعادة النازحين، من خلال المبادرات المتعلقة بعودة هؤلاء لأسباب اقتصادية ومعيشية..



لغز

جهات غير رسمية تقدّم خدمات لوجستية ونفطية لبعض الوزارات لضمان إستمرار العمل فيها!

نداء الوطن: خفايا

لاحظ متابعون أن وزير المهجرين نشط على خط النازحين بعدما شطب الرئيس ميقاتي اسمه من تشكيلته الجديدة. ولاحظوا أيضاً أن اقتراحه عودة 15 ألف نازح في الشهر يعني الحاجة إلى عشر سنوات لإعادة مليون ونصف مليون نازح، هذا إذا وافق النظام على عودتهم وإذا لم يأتِ غيرهم أو إذا لم يعودوا.