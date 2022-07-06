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رئيس الجمهورية: مسألة ترسيم الحدود ستنتهي قريبا والحل يرضي الجميع ولو لم تكن الامور ايجابية لاوقفنا التفاوض

6
JULY
2022
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياع وليد فياض الى كل من مصر والعراق، كانت ايجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية".

وشدد في حديث الى محطة otv مساء اليوم، على ان "مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل".

وفي ما يلي نص الحديث:
سئل الرئيس عون: توجه وزير الطاقة الى كل من مصر والعراق لبحث موضوع استجرار الغاز والنفط الى لبنان لتوليد الطاقة، ماذا عن اللقاءات التي عقدت في هاتين الدولتين، وما كانت انطباعات الوزير فياض؟ وماذا عن ملف ترسيم الحدود الذي يهم جميع اللبنانيين، والذي قد يكون حله بداية للوصول الى حلول لملفات عديدة؟
اجاب: "علينا ان نفصل بين مسألة ترسيم الحدود والمهمة التي قام بها معالي الوزير. في المسألة الثانية، كان يجب انهاء المعاملات التي يجب على الاطراف القيام بها، وهذا الامر اوجب ذهاب الوزير الى مصر والعراق، والحمد لله فإن النتائج ايجابية، وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن سؤال معالي الوزير".

سئل الرئيس عون: وماذا عن ترسيم الحدود؟
اجاب: "في مسألة ترسيم الحدود، سننتهي قريباً ان شاء الله، ولم يعد هنا من مدة طويلة لانهاء المسألة".

سئل الرئيس عون: هل الحل لمصلحة لبنان؟
اجاب: "بالتأكيد، الحل لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر".

سئل الرئيس عون: ماذا عن الباخرة التي يقال انها تعمل في حقل كاريش؟
اجاب: "على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيرات (الدرون)".

سئل الرئيس عون: هل صحيح ان الوسيط الاميركي حمل رسالة الى لبنان حول وجوب الوصول الى حل خلال شهرين، والا ستعمد اسرائيل الى التنقيب عن الغاز؟
اجاب: "يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذي يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع".

سئل الرئيس عون: هل هناك اجواء ايجابية بهذا الخصوص؟
اجاب: "طبعا ، والا كنا اوقفنا التفاوض".

سئل الرئيس عون: هذه النتيجة هي بسبب الموقف الرسمي الذي اتخذتموه والموقف الموحد الذي خرج به لبنان في هذا الملف؟
اجاب: "بالتأكيد، فقد وضعنا اطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الاساس يتم البحث مع الآخرين"

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