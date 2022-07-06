هل سيستمر العراق بدعم لبنان بالفيول ؟

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اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أن نتائج زيارته للعراق إيجابية، ولمس دعم لبنان ضمن استراتيجية تبادل الخدمات على ارض الواقع لخلق الثقة بين البلدين.

وأكد فياض أن العراق يقول بلهجة واحدة عبر جميع الوزراء العراقيين المعنيين هناك أنهم سيبقون على دعم لبنان بمده بالفيول مقابل إعطائهم الخدمات.

وتابع فياض في تصريح للـLBCI، : “نتائج زيارتي الى العراق إيجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان، وتدخلت من أجل يحصل مشغلو المحطات على أموالهم واستمرارية تشغيل المحطات هي أولوية استراتيجية لخطتنا بالكهرباء، وسنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم بموضوع إطفاء معملي الزهراني ودير عمار بسبب التأخر بدفع مستحقات الشركة المشغلة للمعملين”.

وأضاف فياض: “موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والان الامور جرى حلها”.