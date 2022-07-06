القاضية غادة عون مثلت امام القاضي جمال الحجار, فبماذا أدلت؟

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مثلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم أمام القاضي جمال الحجار في حضور محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، وبعدما استمهلت في الجلسة السابقة لتعيين محام.



وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".



وأكدت القاضية عون "لم اتدخل بعملِ القضاء ولم امارس أي ضغط انما أبديت رأيا قانونيا".



أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت "تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية".

وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة