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وزارة السياحة: حريصون على متابعة كل ما يساهم بإنجاح مسيرة القطاع في الموسم الواعد

6
JULY
2022
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ردت وزارة السياحة في بيان، على المقال الذي ورد في أحد المواقع الالكترونية بتاريخ 6/7/2022 حول مشكلة حصلت في أحد الملاهي الليلية مع بعض رواده، مؤكدة ما يلي:

"- إن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على متابعة وملاحقة كل التفاصيل التي تساهم في إعلاء شأن القطاع وتحسين صورته والمحافظة على ديمومته وسمعته في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، خصوصا في الصيف الواعد سياحيا وبالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الوزارة للترحيب بالمغتربين والسياح القادمين.

- المشكلة المطروحة في المقال في الموقع المذكور هي مشكلة شخصية، وبتوجيهات من وزير السياحة المهندس وليد نصّار يقوم قسم الشرطة السياحية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة أسبابها وخلفياتها، ووضع الجميع أمام مسؤولياته.

- إن مبادرة القيمين على الموقع بالتواصل مع الوزارة والدائرة المختصة فيها للوصول إلى الحلول المرجوة، هي الطريقة الأنسب والأسلم لحل مثل هذه المشكلات، خصوصا أنه لا أحد معصوم من الوقوع في الأخطاء والهفوات التي قد تحصل في كل مؤسسات سياحية أو غير سياحية".

وكررت الوزارة تأكيدها على "الحرص الدائم بمتابعة كل المشاكل التي قد تحصل في أيّة مؤسسة عامة او خاصة تابعة لوزارة السياحة والعمل على حلّها بهدف المحافظة على صورة القطاع وعلى الموسم الواعد، انطلاقاً من حرصنا على المصلحة الوطنية العليا، والتي تبقى فوق كلّ الإعتبارات"

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