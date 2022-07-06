القاضية عون تَمثُل أمام القضاء.. ماذا قالت؟

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مَثُلت القاضية غادة عون أمام القاضي جَمال الحجار في حضورِ محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلسِ التأديبي من قِبل رئيس التفتيش القضائي بُركان سعد، وبعدما استمهلت في الجلسةِ السابقة لتعيينِ محامٍ.

وأَدلت بإفادتها حولَ ما هو منسوب اليها “لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف”.

وأكدت عون أنها “لم تتدخل بعملِ القضاء ولم تمارس أي ضغط انما أبدت رأياً قانونياً”. أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت “تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية”. وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة.