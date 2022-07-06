لقاءات قضائية وديبلوماسية وانمائية في قصر بعبدا

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رئيس الجمهورية تابع الاوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة وعرض مع وزير العدل شؤونًا قضائية

الرئيس عون استقبل سفيري بريطانيا وايران في زيارة وداعية وتابع مع النائب السابق ابو زيد حاجات منطقة جزين

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونًا قضائية وانمائية وديبلوماسية، في وقت واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة الاوضاع الداخلية والاجواء السياسية لاسيما تلك المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري وعرض معه شؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية الملحّة.

سفير بريطانيا

ديبلوماسيًا، استقبل الرئيس عون سفير بريطانيا د. ايان كولارد Ian Collardلمناسبة انتهاء عمله في لبنان، متمنيًا له التوفيق في مهماته الجديدة وشاكراً له الجهود التي بذلها على صعيد تنمية العلاقات اللبنانية – البريطانية وتعزيزها في مختلف المجالات. ورافقت السفير كولارد في زيارته لقصر بعبدا نائبة رئيس البعثة البريطانية في لبنان السيدة أليسون كينغ Alyson King.

سفير ايران

كما استقبل رئيس الجمهورية سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير فيروزنيا خلال وجوده في لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

النائب السابق ابو زيد

إنمائياً، عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق امل ابو زيد الاوضاع العامة في البلاد إضافة الى حاجات منطقة جزين والمشاريع الانمائية فيها واهميتها خصوصاً في موسم الاصطياف.