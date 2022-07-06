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بو صعب: وجهت إلي نصيحة للإبتعاد عن ملف المرفأ... والتسوية ممنوعة!

6
JULY
2022
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أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أن ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت هو أولوية، كاشفاً أنه وجهت إليه نصيحة للإبتعاد عن الملف، ولكنه اليوم في موقع يمكنه المساعدة، لذلك طلب اجتماعات مع لجنة أهالي الموقوفين ولجنة ضحايا المرفأ واتفق على منع حصول أي تسوية.

بوصعب وبعد اجتماعه بلجنة أهالي الضحايا، أعلن في مؤتمر صحافي أن التحقيقات توقفت لأن مرسوم تشكيل غرف محكمة التمييز قد تم إيقافه لأن الموضوع يتعلق بمسألة الميثاقية، علماً أن الشعب اللبناني وأهالي الضحايا “مش فارقة معهم موضوع الميثاقية”، والتوزيع الطائفي للقضاة في محكمة التمييز، لذلك يجب توقيع المراسيم بأسرع وقت لاستكمال هذا الملف.

 

وناشد بوصعب وزير العدل هانري خوري، بوجوب توقيع المرسوم معدل بـ 10 مقترحين 5 مسلمين و5 مسيحيين، تسهيلاً لاستكمال التحقيقات واحقاقاً للعدالة. وأضاف: “مش آخر الدني اذا تعدل مرسوم 5 بـ 5”.

وأشار بوصعب الى أنه أخذ كافة التطميانات من المرجعيات المعنية بهذا الملف بأنه اذا تم عرض تشكيلة متوازنة يمكن المضي بها، علماً أن هذا الملف لا يجب أن يخضع لمزيدات سياسية وضرورة ابعاده كلياً عن الصراعات السياسية لأنه موضوع انساني يهم الشعب اللبناني كافة.

وختم بوصعب قائلاً: “دوري محدود بهذا الملف وهو يتعلق فقط بمساعدة القضاء على حلحلة هذا الملف ليأخذ مجراه بالتحقيقات اللازمة في انفجار مرفأ بيروت”.

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