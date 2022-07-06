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المصارف تبتز أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج!

6
JULY
2022
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أعلنت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" أنه "بالإضافة الى الممارسات التعسفية الشاذة واسلوب المماطلة والتضليل والتسويف الذي تمارسه جمعية ما يسمى بالمصارف بحق الطلاب، وتعبيرا عن رفضها المستمر للتفريط بحقوق الطلاب وأهاليهم من خلال عدم تنفيذ قانوني الدولار الطالبي 193 و 283 المعدل، بدعة جديدة تنتهجها ادارة احد المصارف في حق الطلاب وأولياء الطلاب، هو محاولة ابتزاز ولي الأمر من خلال تهديده بعدم تحويل حتى عشرين بالمئة من مبلغ الثمانين مليون ليرة (أي الفي دولار من العشرة آلاف دولار على سعر صيرفة تاريخ التوقيع على القانون) الا بعد توقيعه على ابراء ذمة المصرف من اي استفادة من قانون الدولار الطالبي حاليا ومستقبلا".
وطلبت في بيان، من "ولي الأمر المعني، عدم التوقيع وابلغت ادارة المصرف رفضها لاستخدام اسلوب الابتزاز والتهديد في التعاطي مع الاهالي. وطالبت "ما يسمى المصارف باحترام الدستور اللبناني والاطر القانونية في تعاطيها مع الطلاب واهلهم والمودعين كافة"، تاركة "لنفسها حق المطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي في المكان والزمان المناسبين".

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