خاص- سوريا تعود الى الجامعة العربية في الخريف؟

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كشف ديبلوماسي رفيع عن مسعى متجدد من أجل أن تشارك سوريا في القمة العربية في الجزائر المقررة في الخريف المقبل.

وقال الديبلوماسي لـtayyar.org: "إلى اليوم، ثمة شبه إجماع عربي على المشاركة السورية بما يكرّس عودة سوريا رسميا الى الجامعة العربية، وإستطرادا الى صلب العمل العربي المشترك". لكن الديبلوماسي أبقى مساحة رمادية ربطا بما قد يستجدّ حتى موعد القمة العربية من تطورات غير محسوبة، الى جانب الموقف الغربي الذي لا يزال متحفظا على تطبيع العلاقات العربية مع دمشق.

يذكر أن عددا من الدول العربية سبق أن أقدمت على تطبيع علاقاتها مع سوريا، من مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن.