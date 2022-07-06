اتفاق بين لبنان وسوريا على اعادة النازحين؟... هذا ما كشفه وزير المهجرين

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أكد وزير المهجّرين عصام شرف الدين أن "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة ونناقش هذا الموضوع ضمن اللجنة المكوّنة من 7 وزراء".

ولفت شرف الدين في حديث لـ"صوت كل لبنان"93.3" إلى أن "اتفقنا مع الدولة السورية أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن يكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا".

وقال: "سأقوم بزيارة رسمية إلى سوريا بعد العيد لمتابعة ملفّ النازحين بتكليف من الحكومة وبمباركة رئيس الجمهورية".

وتابع، "مهما يكن موقف مفوضية شؤون اللاجئين فنحن مستمرّون بالموضوع وتقدّمت بالعديد من البنود للمفوضية ولم أحصل على موافقات وموقف المفوضية سياسي".