التوم يكشف: استغلال سياسي لجريمة القاع... ومحاولة نيل البعض من سمعته!

كنت اتمنى ان العمل البربري و اللا انساني الذي حدث في القاع يجعل الناس تتضامن مع اطفال القاع و اهلهم و تحترم مشاعرهم المجروحة و ان لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس.

الواضح ان البعض منزعج من وجود نائب للتيار في بعلبك الهرمل ما يدفعه الى اختلاق الاكاذيب من اجل محاولة النيل من سمعته و من دوره. لا يمكن ان اتدخل باي شكل من الاشكال في جريمة من أبشع الجرائم بحق الطفولة و الإنسانية. كما و اني لم اكن موجودًا في الاجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية.