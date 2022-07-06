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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تمّوز 2022

6
JULY
2022
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الأخبار
-المسيّرات تحتلّ سماء المفاوضات
-نحو حصْر الفلسطينيين في «كانتون»: التهويد يلتهم القدس
-تركيا تُسرّع إجراءات الحرب: «قسد» أمام لحظة الحسم

البناء
ـ المقاومة تقف وراء الدولة في الترسيم وعلى الدولة أن تقف وراء المقاومة لمنع الاستخراج؟!
ـ حزب الله: موقف ميقاتي وبو حبيب انصياع للأميركي يفرّط بمصادر قوة لبنان
ـ ليبيد لوساطة ماكرون لهدنة مع الحزب بعد قراءات عسكريّة تقول بنجاح المسيَّرات بإرباك الكيان

الجمهورية
-ماكرون: للبنان و"إسرائيل" مصلحة في الإتفاق
-هل تنجح محاولة إعادة 180 ألف نازح سنويًا؟
-لماذا يريد ميقاتي تغيير وزير الطاقة؟
-لقاء مفصلي في مسار التأليف
-عروضات آخر زمن: الدفع بالكارت ١٠٠٪

اللواء
-التأليف مفتوح على المواجهة .. والشارع على صدامات واشتباكات!
-باسيل يُحرِّض على ميقاتي.. وحزب الله منزعج من التبرُّؤ من المسيَّرات.. وحملة نيابية على الشامي.
-لماذا رفع الدعم قبل تصحيح الأجور؟

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