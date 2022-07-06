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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 تمّوز 2022

6
JULY
2022
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البناء


قال مصدر نيابيّ إن على وزير الخارجيّة إذا كانت خلفية موقفه السلبي من عمل المقاومة حسابات استرضاء لرئيس الحكومة خشية الفيتو على إعادة توزيره أن يضع في حسابه فيتوات أخرى، أما إذا كانت الحسابات رئاسيّة فهو أعلم من سواه بأوزان الناخبين الداخليين والخارجيين.

 

تؤكد مصادر فرنسيّة أن رئيس حكومة الكيان طلب من الرئيس الفرنسي التوسّط مع حزب الله لهدنة غير معلنة حول الحدود البحرية وأن العائق هو أن حزب الله يرفض البحث بالحدود إلا من خلال قنوات الدولة اللبنانية مكتفياً بمهمة منع الاستخراج من الحقول المتنازع عليها لحين الاتفاق النهائيّ على الترسيم.

 

الجمهورية

يواصل فريق عمله بتصرف مؤسسة دولية تتولى تنفيذ مهمة دقيقة في لبنان بعدما تم تعزيز موارده البشرية والمالية.

يرى مسؤول كبير أن استحقاقات كبيرة يواجهها لبنان في توقيت تعطيلي قاتل

تشهد منطقة موجة غربية وبطريقة غير نظامية وينجح البعض في ذلك على رغم العمل الحثيث لمؤسسة معنية لمنع هذه الظاهرة.

 

اللواء

بلغ تدخل سفيرة دولة كبرى في الشؤون اليومية لوزارات الخدمات حدّاً، جعل بعض الوزراء لا يقطعون شعرة، بلا اتصال مع السفيرة المذكورة

أجرى مسؤول كبير اتصالاً هاتفياً مع وزير نشيط على خط معالجة أزمة العلاقة مع الإدارة العامة، جدد الثقة به، ودعاه لاستئناف دوره.

يخشى مطلعون على مفاوضات الاستجرار والتبادل في ما خص الفيول العراقي الوصول إلى درجة صفر كهرباء خلال شهري تموز وآب؟

 

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