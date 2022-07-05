زوجة النائب سامر التوم: ندين بشدة ما حصل في القاع بحق الأطفال ونستهجن ما تتناقله وسائل الاعلام

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كتبت رلى ابراهيم التوم -زوجة النائب سامر التوم- عبر صفحتها على فيسبوك: "نحن عائلة النائب سامر التوم الصغيرة ندين بشدة ما حصل في القاع بحق الأطفال، ونستهجن ما تتناقله وسائل الاعلام عن محاولة الدكتور سامر التغطية والتستر عالجاني.

الموضوع بالنسبة لنا انساني بحت، ليس من شيمنا ولا من مبادئنا أن ندافع عن أحد ينتهك براءة الأطفال أو يستغلهم كائنا" من كان.

لذلك، سنعمد لملاحقة كل هذه الأبواق الصفراء التي تستغل حادثة القاع الأليمة لأسباب أقل ما يقال عنها دنيئة وتشبه مطلقيها لغايات في نفس يعقوب.

الموضوع الان في عهدة القضاء والكلمة الفصل تعود له وحده، لذلك نرجو توخي الحذر عند تناقل أي خبر اذا لم يتم التأكد من صحته والا سيتعرض للملاحقة القانونية من قبلنا"