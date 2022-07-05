living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في لبنان.. توقيف متّهم باغتصاب أطفال وفتية وفتيات بعد تخديرهم

5
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت جريدة الأخبار في مقال لـ"رامح حمية" عن جريمة بحق أطفال وفتية وفتيات في بلدة القاع الحدودية.

وفي التفاصيل أنه منذ أسبوع تقريباً وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، دهمت قوة من مخابرات الجيش منزل العسكري المتقاعد إ.ض. ابن بلدة القاع، وأوقفته بعد الاشتباه في قيامه بأعمال منافية للأخلاق مع أطفال بعد تخديرهم. الجهاز الأمني تحرّك بعدما تمكّن فتى قاعي من الفرار من منزل ض. الكائن على طريق ملعب البلدية إلى منزل ذويه، ليخبرهم أنّه استيقظ ووجد نفسه عارياً داخل غرفة عند «الوحش البشري».

بعد توقيفه، حاول الرجل الخمسيني الإنكار، إلا أنّ الفيديوهات والصور التي وُجدت على هاتفه دفعته للاعتراف بجرائمه عبر الاعتماد على دسّ المخدّر في العصير لضحاياه في محله لبيع العصير والنرجيلات الملاصق لمنزله ونقلهم إلى إحدى غرف المنزل واغتصابهم وتصويرهم عراة بهدف تهديدهم ودفعهم إلى معاودة الحضور وارتكاب الفعل مرة أخرى معهم، بحسب ما كشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار». أكثر من 17 ضحية من أطفال وفتية وفتيات وقعوا جميعاً بين يدي وحش القاع، بحسب التحقيقات الأوّلية، على أن تُستكمل التحقيقات في مكتب الآداب في الشرطة القضائية.

الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد أكد ابن بلدة القاع لـ«الأخبار» أنّ إ. ض. كان يعمد إلى «دسّ مخدّرات وحشيشة في النرجيلات والعصير ويروّج الحبوب المخدّرة وهناك أجهزة أمنية على علم بذلك ولا أعلم مدى قوته حتى لم يتمّ توقيفه».

مصادر أمنية أكدت أنّ «الإتجار بالمخدرات وتسهيل الدعارة جريمتان لا بدّ من إنجاز التحقيقات بشأنهما لتأكيد ارتكابهما من قبل المشتبه فيه. اليوم وبعد ستة أيام على توقيف ض. كـ«وديعة» في نظارة فصيلة رأس بعلبك حضرت قوة من مكتب حماية الآداب في الشرطة القضائية إلى القاع واستمعت إلى عدد من الضحايا وعملت على نقل الموقوف إلى بيروت، على أن يتمّ نقله لاحقاً إلى مكتب مكافحة المخدّرات للتحقيق معه. وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أنّ ض. تظاهر بإصابته بنوبة قلبية أثناء توقيفه وقد عُرض على طبيب وتبيّن عدم صحة ادّعائه.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout