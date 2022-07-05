ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في موضوع النازحين السوريين حجار: اتفقنا على خطوات عملية سنعلنها لاحقا

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في موضوع النازحين السوريين.



وضمت اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، وممثل الأمن العام العميد الياس البيسري.



حجار

بعد اللقاء، قال حجار: تداولنا في اقتراحات عدة، واتفقنا على خطوات عملية سنعلنها لاحقا".

مولوي

واستقبل ميقاتي، مولوي وعرض معه شؤون وزارته.