مشاركاً في المؤتمر الوزاري لحرية الدين أو المعتقد المنعقد في لندن، بو حبيب: التزام لبنان بها الركيزة الاساسية لوجوده

A + A -

شارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب في المؤتمر الوزاري لحرية الدين أو المعتقد، المنعقد في لندن يومي 5 و6 تموز الحالي، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تطرق فيها إلى "التزام لبنان بحرية الدين أو المعتقد واعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوجوده"، مؤكدا "تطوير لبنان لثقافة القبول المتبادل والتعايش وضمان الدستور لهذه المبادئ والتشديد على رفض اي أيديولوجية متطرفة في الخطاب الوطني".



كما تناول في كلمته الاعتراف بإرث الحوار بين الأديان بأغلبية ساحقة من قبل المجتمع الدولي في عام 2019 باعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في بيروت. الأكاديمية، التي ستكون منصة للديبلوماسية الوقائية التي تدعو إلى التنوع والحوار.