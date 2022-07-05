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إحباط عملية تهريب مخدرات من لبنان الى اوروبا...

5
JULY
2022
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

 

في إطار العمل الذي تقوم به عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المواد المخدّرة، توافرت معلومات لديها حول تخطيط أشخاص للقيام بعملية تهريب كميّة من المخدّرات مخبّأة في داخل لوحٍ مُعدٍّ لركوب الأمواج، سيتم إرسالها إلى إحدى الدّول الأوروبية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم بتاريخ 15/6/2022 تحديد مكان وجود المواد المخدّرة والمعدّة للتهريب، والتّي بلغت زنتها /5،1/ كلغ من مادّة الماريجوانا في محلّة الضبيّة، حيث تمكّنت دوريّة من المكتب من ضبطها. وجرى أيضًا تحديد هويّة مُهرّبَيْن، وهما اللبنانيّان:

- س. س. (مواليد عام 1992)

- ل. ص. (مواليد عام 1977)

بتاريخ 16/6/2022، وبعمليّة متزامنة، أوقفت المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة الأول في محلّة جعيتا، والثاني القت القبض عليه قوة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في بيروت. وضُبِط بحوزة (س. س.) كميّة من مادّة الكوكايين المعدّة للترويج، و/1،6/ كلغ من مادّة الماريجوانا، وميزان حسّاس، وسلاح حربي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف جميع المتورطين.

 

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