اعتصام لعمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية غدا

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اعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان في بيان انها ستنفذ غدا إعتصاما سلميا لجميع الموظفين وذلك" إحتجاجاً على عدم إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل ولقمة عيش ٤٥٠ موظفاً أوقفوا عن العمل دون ذنب ودون سابق إنذار بعد توقف الرواتب دون أي تعويضات بعد ٢٠ عاماً من الخدمة في هذا القطاع ، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة " فال "على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكز العمل دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين وبالرغم من جميع الوعود أن هؤلاء الموظفين أصبحوا دون أي معيل بعد أن تم القضاء على أمانهم المعيشي والوظيفي"