"صيانة طرقات الكورة" محور لقاء حامية وعطالله

A + A -

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه النائب جورج عطالله، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى الشؤون الانمائية الملحة المتعلقة بترميم الحفرعلى الطرق في قضاء الكورة وتعبيدها.

وأكد حميه أن "موضوع صيانة الطرقات من أولويات الوزارة، حفاظاً على السلامة المرورية والعامة"، مشيراً الى أنه سيكلف فريقاً من الفنيين التابعين للوزارة "للكشف على الحفر الموجودة على الطرقات في قضاء الكورة لترميمها".

بدوره شكر عطالله حميه "ايلاءه صيانة الطرقات اهتماماً خاصاً، رغم الامكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".