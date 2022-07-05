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هذا ما أوضحه البراكس عن أسعار المحروقات الجديدة!

5
JULY
2022
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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح أن، "جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم هو نتيجة الثبات في سعر البنزين، والتراجع في سعر المازوت المستوردين، وارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة وبقاء سعر دولار صيرفة دون تغيير". ولفت إلى أنّ، "لم يتعدل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان التي بقيت على 675000 ليرة وذلك بسبب عدم تعديل ثمن الكيلوليتر المستورد وثبات سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25300". وأضاف، "أمّا صفيحة المازوت فارتفعت 2000 ليرة لتصبح 716000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولار ، ولكن في المقابل ارتفع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 425 ليرة والذي احتسب ليرة 28750 عوضاً عن 28325 في الجدول السابق وقارورة الغاز ارتفعت 2000 ليرة لتصبح 342000 ليرة لنفس الأسباب".

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