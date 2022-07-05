من شتورا الى زحلة: صيد ثمين في يد شعبة المعلومات

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صدر عـن المديرية العـمة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.

وبعد أن تكاثرت هذه الظاهرة ضمن محافظة البقاع، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)



بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 3-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت احدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة سعدنايل وتمكنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية من عدة مناطق تمتد من شتورا الى زحلة، وانه يقوم ببيع المسروقات في بريتال لقاء الاستحصال على مبالغ مالية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.