سليم عون: الطريقة التي قدّم فيها ميقاتي تشكيلته الأولى غير مقبولة!

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أكد النائب سليم عون أن "الطريقة التي قدّم فيها ميقاتي تشكيلته الأولى غير مقبولة فإما أنّه ليس هناك نية للتأليف أو أنّ هناك محاولة لليّ يد رئيس الجمهورية على اعتبار أنّه في نهاية عهده".

وشدد سليم في حديث لـ"صوت كل لبنان"93.3" على أن "الرئيسان عون وميقاتي بإمكانهما الوصول معاً إلى حلول والوقائع كلّها تدحض كل الشائعات والأكاذيب التي يتمّ ترويجها".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لديها النفوذ الأول والأكبر في لبنان ولذلك كان موقف الدولة أمس ولكن نحن نريد أن ينجح التفاوض وهذا يحتاج لعناصر قوّة".

واعتبر أن "المستجدّات التي حصلت بما خصّ مسيّرات "حزب الله" قد تسرّع عملية التفاوض".