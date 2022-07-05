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بيان هام من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟

5
JULY
2022
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية البيان التالي: ‏

‏"يتناول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أحد موظفي المعلوماتية في وزارة ‏التربية والتعليم العالي، معتبرين أنه يشارك في أعمال الامتحانات ويعمل الحوافز ‏المخصصة للأساتذة .‏

إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في الوزارة أن يوضح أن الموظف المذكور ‏يعمل أساسا وكل عام في مكننة الامتحانات، ويقدم عند الحاجة الدعم التقني لحلحلة ‏المشاكل المعلوماتية عندما يطلب منه ذلك إن لجهة الحوافز أو غيرها من القضايا ‏التي تتطلب دعما معلوماتيا، وبالتالي فإنه غير مسؤول عن تأخير الحوافز في ‏المدارس، إنما يسهم في حالة بعض القضايا عند الاقتضاء .‏

ويدعو المكتب الإعلامي الأساتذة الذين يروجون لهذه الأخبار المغلوطة، إلى ‏الاهتمام بصحة الجداول، ومتابعة التصحيح كالعادة، وليدعوا كل موظف يقوم ‏بعمله المطلوب منه ، خدمة التربية وللبنان ".‏

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