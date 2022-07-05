عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 تموز 2022

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الأخبار: اليمن: عدّ عكسي لاستئناف الحرب

ميقاتي يتبرّع بموقف ضد المقاومة... وعون منزعج



لبنان أبلغ الوزراء العرب: ملف النازحين السوريين سيُقفل



بلدية بيروت «انتحست»: استقالات تمهيداً للتقسيم؟





الديار: تنصل رسمي «مُخجل» بعد ضغوط أميركية... حزب الله: بكاؤون يُقدمون «السمع والطاعة»

إقرار «إسرائيلي» بالإخفاق الميداني بمواجهة «المسيرات» وتشكيك بفعالية صواريخ «باراك»

الإتصالات مُجمّدة وميقاتي مُتمسّك بمواقفه حكومياً... خطة واعدة لإعادة النازحين السوريين؟



نداء الوطن: ميقاتي يتحصّن بـ"ميثاقية روحية"... وباسيل يحوّل الاشتباك من "سياسي إلى رئاسي"

لبنان يخرج عن "سرب حزب الله": تحذيرات حاسمة وعقوبات نفطية!



البناء: ميقاتي وبوحبيب: «إطلاق المسيّرات غير مقبول»… و«نعوّل على دور الوسيط الأميركيّ» / إعلام الكيان: إخفاق جويّ في إسقاط المسيّرات… وحماية المنصّة معقدة إذا تمّ الاستهداف / وسط السجال مع التيار.. الرئيس المكلف لبركة المرجعيّات المسيحيّة لتشكيلته الحكوميّة /



النهار: موقف اعتراضي "نادر" للدولة على "الحزب"



اللواء: فرملة عملية التأليف.. وتبرُّؤ رسمي من المسيَّرات

الرواتب في «دويخة المصارف» واحتياطي المركزي يتراجع.. وبيرم يتنحى عن إضراب الموظفين



الجمهورية: حكومة قريبًا وإلا أزمة نظام

دوافع "الحزب" لإرسال المسيرات

?l'orient le jour: Drones sur Karish : quels messages le Hezbollah a-t-il fait passer