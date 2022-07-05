الديار: خطة «واعدة» لاعادة النازحين!

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في تطور لافت، تقدم ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال اعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين عن»خطة للدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا وقال انه»مرفوض كليا الا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة»، كاشفا أن «الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف».

وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث اطلعه على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين تحدث شرف الدين عن «اقتراحات تقدم بها لبنان الى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة اياكي ايتو الذي وعد بمراجعة مرجعيته، على ان يعود بالاجابة عنها خطيا»، كما تحدث عن «خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين واخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة».